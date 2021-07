Winzer und Förderverein arbeiten bei Wein zusammen

„Für die Klienten ist das Projekt ein besonderes Erlebnis. Sie werden in ihren Fähigkeiten gefördert und können stolz sein auf das, was am Ende dabei rauskommt“, sagt Karin Neuherz, Leiterin der Tageswerkstätte. Die fertigen Weine - rot und weiß - wird es bei Reeh und dem Verein zu erwerben geben. Ein Teil des Verkaufserlöses geht an den BFV.