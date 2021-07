Schon zehn Infizierte in Veldener Gastro-Cluster

Corona-Cluster in Velden

Die Betroffenen des Veldener Clusters waren in insgesamt sieben Betrieben tätig. Einige von den nun Infizierten hatten auch Kundenkontakt, unter den Gästen wurde bisher aber keine Infektion festgestellt. Das Land Kärnten rief Besucher ja dazu auf, ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten. Das Contact Tracing läuft auf Hochtouren. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Velden wurden am Wochenende außerdem in eigens eingerichteten Teststraßen über 1150 Personen getestet - alle negativ. Die betroffenen Betriebe bleiben laut der Behörde weiterhin mit dem gültigen Präventionskonzept offen.