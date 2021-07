Zahlen steigen weiter: Mehr als 200 Neuinfektionen

Die Zahlen steigen weiter an: 218 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) in Österreich registriert worden, vor einer Woche waren es noch 84 Fälle und dies war gleichzeitig auch der bislang letzte Tag, an dem die Zahlen im zweistelligen Bereich lagen. Seither ist von Tag zu Tag ein steter Zuwachs an Neuinfizierten in Österreich zu bemerken. Ein weiterer Todesfall wurde zudem in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Patienten in den Spitälern stieg an.