1500 Wiener Nachtlokal-Gäste als Kontaktpersonen

Delta-Anteil wird weiter steigen

Was generell das Infektionsgeschehen in der Stadt anbelangt, so wurden für den Montag 88 positive Test-Befunde eingemeldet, hieß es seitens des medizinischen Krisenstabes am Dienstag. Abzüglich von Datenbereinigungen aus den vergangenen Tagen gab es 83 neue Fälle. Aktiv an der Infektion laborieren 886 Personen, wieder gesund sind 138.331. Der Anteil der Delta-Variante am Infektionsgeschehen werde weiter steigen, prognostizierte die Sprecherin des Krisenstabes.