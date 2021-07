Kärnten: Neue Fälle in beiden Corona-Clustern

Neue positive Fälle gibt es in den beiden Coronaclustern in Kärnten. Die holländischen Studenten wurden aus dem Oberkärntner Tourismusort nach Klagenfurt überstellt. Auch in Velden ist die Zahl der Infizierten angewachsen. Insgesamt sind in Kärnten 45 Personen mit dem Virus infiziert, sieben mit der Delta-Variante.