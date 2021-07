Sommerspiele 2020: So sehen Sie alle Bewerbe live

Weil der Austragungsort Tokio in einer anderen Zeitzone als Mitteleuropa liegt, werden die Wettkämpfe hierzulande zwischen 1 Uhr nachts und 17 Uhr am Nachmittag im TV übertragen. Die Übertragungen am ORF laufen also nicht unbedingt dann, wenn es in unsere Abendgestaltung oder beruflichen Pläne passt. Da trifft es sich gut, dass man nicht zwangsläufig ein Fernsehgerät in der Nähe haben muss, um die spannendsten Wettkämpfe der Sommerspiele zu verfolgen.