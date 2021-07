Prozess um Prügel-Affäre: 6 Polizisten verurteilt

Sechs Wiener Beamte sind am Montag in der Bundeshauptstadt in einem Prozess um Polizeigewalt verurteilt worden, und zwar zu bedingten Haftstrafen zwischen acht und zwölf Monaten. Die Polizisten standen vor Gericht, weil sie im Jahr 2019 einen Tschetschenen in einem Spiellokal im Bezirk Favoriten ohne ersichtlichen Grund geschlagen bzw. dabei weggesehen haben sollen. Am ersten Verhandlungstag Ende Juni hatten die Hauptangeklagten bereits Geständnisse abgelegt. Am Montag saß das 29 Jahre alte Opfer der Attacke im Zeugenstand und schilderte den Vorfall. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.