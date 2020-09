Polizeigewalt in Lokal: 4 Beamte wieder im Dienst

Kopf unter Polizeiauto: Ermittlungen abgeschlossen

In einem anderen Fall ist man einen Schritt weiter. In Bezug auf eine Amtshandlung nach einer aufgelösten Klima-Demo am 31. Mai 2019 vor der Wiener Urania, bei der ein Aktivist mit dem Kopf unter einem Polizeiauto fixiert und erst im letzten Moment zur Seite gerissen wurde, bevor der Wagen anfuhr, sind die Ermittlungen abgeschlossen. „Zu diesem Komplex gibt es einen Vorhabensbericht“, so die Staatsanwaltschaft. Was dieser beinhalte, obliege allerdings dem Amtsgeheimnis.