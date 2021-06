Prozess um Prügel-Affäre: Polizisten geständig

In einem Prozess um Polizeigewalt - ein Tschetschene soll 2019 in einem Spiellokal in Wien-Favoriten von Polizisten ohne ersichtlichen Grund geschlagen worden sein - haben am Mittwoch die Hauptangeklagten Geständnisse abgelegt. Er habe sich „im Eifer des Gefechts“ dazu hinreißen lassen, den Mann gegen die Wand zu drücken, ihm in weiterer Folge einen Kniestoß in den Unterleib verpasst und auf ihn eingeschlagen, als dieser bereits am Boden lag, sagte ein 37-jähriger Beamter.