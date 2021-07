EM: Mehr als 20.000 Fußballfans bei Public Viewing

Gestern ging die EURO 2020 mit einem Elfmeter-Krimi zu Ende - das Ergebnis: Italien ist neuer Europameister. Nicht nur bei unseren südlichen Nachbarn wurde das gefeiert, sondern auch am Public Viewing Areal am Neuen Platz in der Landeshauptstadt. Im letzten Monat nahmen mehr als 20.000 Fußballfans das Angebot in Anspruch, bilanziert Bürgermeister Christian Scheider: „Das Public Viewing hat alle unsere Erwartungen übertroffen und wurde von der Bevölkerung großartig aufgenommen. Vor allem viele junge Menschen nutzten das Angebot.“