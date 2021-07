USA: Mysteriöse Vogelkrankheit breitet sich aus

Sind Zikaden schuld?

Möglicherweise steht das Vogelsterben mit dem Auftreten der Zikaden in Verbindung. In einigen Gebieten, in denen kranke Vögel beobachtet wurden, gebe es derzeit große Zikaden-Populationen, so Experten. Es sei denkbar, dass die Vögel Zikaden gefressen haben, die mit Insektiziden besprüht worden waren, oder dass die Insekten einen Pilz in sich tragen, der bei den Vögeln die erwähnten Krankheitssymptome verursacht.