„Super Mario 64“ für 1,56 Mio. Dollar versteigert

„Man kann die Bedeutung dieses Titels gar nicht hoch genug einschätzen, nicht nur für die Geschichte von ‚Mario‘ und Nintendo, sondern für Videospiele insgesamt“, kommentierte Valarie McLeckie, Spezialistin für Videospiele bei Heritage Auctions. „Dies ist Marios erster Auftritt in einer 3D-Welt, und es war das beliebteste - meistverkaufte - Videospiel für den N64. In Anbetracht dessen und der Tatsache, dass es weniger als fünf Exemplare in dieser Qualität gibt, ist dieses Exemplar ein echter Gewinn für jeden ernsthaften Sammler.“