Der Pferde-Steward für Olympia ist schon unterwegs

Flugbegleiter für Edelrösser

Was Wolfgang Himsl gestern getan hat. Der als aktiver Reiter im WM-Finale der jungen Dressurpferde gestanden war und auch GP-Erfahrung hat. Vor allem aber Mitbesitzer der Pferdeklinik Tillysburg ist - und in der wiederum Spezialist für Orthopädie, Chirurgie und Sportmedizin. Nun wird der 43-Jährige aber auch noch zum Flugbegleiter für Edelrösser. Zum Steward! Etwa für jene Pferde, mit denen Österreichs Dressur-Équipe um Victoria Max-Theurer bei Olympia startet und die derzeit in Aachen in der vorgeschriebenen Quarantäne sind.