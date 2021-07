Feuerwehr übt für den Ernstfall

Alternative Wasserquellen

„Wir führen in unseren Einsatzfahrzeugen zwar mehrere tausend Liter Löschwasser und gegebenenfalls auch Schaummittel mit, doch das reicht nur für den Erstangriff. Danach müssen wir andere Quellen nutzen“, erläutert Roman Milalkovits. Der Kommandant der Feuerwehr Steinbrunn organisierte deshalb jetzt eine Übung. Dabei trainierten 20 Helfer, wie sie mit verschiedenen Pumpen Wasser aus Seen, Flüssen, Teichen oder Zisternen zum Löschen entnehmen können. „Ein großes Lob an die Kameraden! Die Übung hat reibungslos geklappt.“