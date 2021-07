„Die Arbeit fühlt sich nicht wie Arbeit an“

Krone: Herr Seidl, wie kam es zu diesem visionären Projekt?

Ernst Seidl: Es ist aus der Not geboren. Nach 25 Jahren, rund 7000 Veranstaltungen - darunter auch mehrmals das Austria House bei den Olympischen Spielen, ging der Trend immer mehr in Richtung Wachstum. Irgendwann wurde der alte Standort in Götzis einfach zu klein. Wir haben uns nach etwas Passendem umgeschaut und sind in Rankweil fündig geworden, denn Catering hat viel mit Logistik zu tun. Letztlich hat uns die Lage und die günstige Verkehrsanbindung an die Autobahn überzeugt. In Folge hat sich das Projekt immer weiter entwickelt. Vom Catering, zur Eventhalle bis zum Businesshotel mit 150 Zimmern. Wir bieten ein Gesamtpaket und schaffen einen kommunikativen Platz, wo sich Menschen treffen und weiterbilden.