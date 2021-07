Erster Tiroler Impfabend ein voller Erfolg

Erstmalig fand am Donnerstag in Tirol ein Impfabend statt. Wenn auch an einigen Impfzentren reger Betrieb verzeichnet wurde, gab es keine längeren Wartezeiten oder Verzögerungen: Innerhalb von drei Stunden erhielten in den Tiroler Impfzentren (mit Ausnahme des Impfzentrums Kufstein) rund 1700 Personen eine erste Covid-Teilimpfung.