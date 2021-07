Schmerzen beim Sex: Was kann dahinter stecken?

Darüber reden als erster Schritt der Behandlung

Eine unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur und der Vagina - als Scheidenkrampf bzw. Vaginismus bezeichnet - beeinträchtigt ebenfalls Sexualität und Partnerschaft. Dies Problematik kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Leichtere Formen treten nur in bestimmten Situationen (etwa unter Stress) auf. In schweren Fällen erfolgt der Scheidenkrampf immer, sobald etwas die Scheide berührt. Die Verkrampfung der Muskulatur in diesem Bereich kann dann sowohl den Geschlechtsverkehr als auch bereits das Benutzen von Tampons oder die gynäkologische Untersuchung unmöglich machen. Als erster Schritt gilt, das Thema ansprechen und die Ursache ärztlich abklären lassen.