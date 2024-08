Anspruch auf Hebamme bei Fehlgeburt kommt

Wird ein Kind mit 500 Gramm oder mehr leblos geboren, handelt es sich juristisch um eine Totgeburt. In diesen Fällen gab es bisher bereits einen Anspruch auf eine Hebamme. „Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, die neue Regelung auch in der Praxis zum Vorteil für alle Betroffenen und Beteiligten umzusetzen“, sagte Gerlinde Feichtlbauer, Präsidentin des Österreichischen Hebammengremiums (ÖHG) am Donnerstag in einer Aussendung.