Sommer startet für Stars am Wörthersee

Sommer startet in Kärnten

Die Arbeit am See machte den Stars viel Spaß. „Es ist wunderschön hier!“, so Tanja Lasch. „Der Sommer hat für mich erst jetzt in Kärnten begonnen“, schwärmt Matthias Reim, „Hier würde ich gern leben.“ Von den Poxrucker Sisters waren nur Magdalena und Christina auf der coronabedingt kleinen After Show-Party in der Villa Lido, denn Stefanie eilte sofort ins Hotel zu ihrem Baby.