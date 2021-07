Ein Verletzter bei Zimmerbrand

Vermutlich durch einen Defekt an einem Stromkabel brach heute in einem Zimmer in einem Haus in Neusiedl ein Brand aus. Die örtliche Feuerwehr rückte, unterstützt von den Kameraden aus Weiden, sofort zum Notfallort aus. Auch Polizei, Rettung sowie Mitarbeiter der Energie Burgenland wurden alarmiert.