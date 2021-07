Neuer Job als 2. Chance für Langzeitarbeitslose

Antrag an AMS

Zunächst ist ein Antrag an das AMS zu stellen, in einem weiteren Schritt einer ans Land – unter Anschluss der Genehmigung des AMS, mit der Beilage des Dienstvertrages und dem Nachweis der erfolgten Sozialversicherungsanmeldung. Bis bis zu 100 Langzeitarbeitslose sollen von der neuen Maßnahme profitieren.