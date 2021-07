Fall Leonie: Kickl will wieder „Ausreisezentren“

Die FPÖ will Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in der neu aufgeflammten Asyldebatte in den Nationalrat zitieren. Parteichef Herbert Kickl kündigte am Dienstag eine Dringliche Anfrage und Gesetzesanträge an. Nehammers Partei hätte fast 19 Jahre lang Zeit gehabt, durch restriktivere Maßnahmen einen Mord wie jenen an dem 13-jährigen Mädchen in Wien zu verhindern, sagte Kickl. Die Erstaufnahmezentren des Bundes sollen überdies erneut in „Ausreisezentren“ umbenannt werden. Die SPÖ ortet ein Versagen im Innenministerium und will keine Gesetzesänderungen.