Wiens Lokale überprüft: Wer hielt sich an Regeln?

Das erste „richtige“ Partywochenende in der Bundeshauptstadt hat zahlreiche Nachtschwärmer in die wieder geöffneten Lokale gelockt. Doch hielten sich Discos, Clubs und Nachtgastro an die ihnen auferlegten Auflagen? In ganz Wien wurde das bei stichprobenartigen Kontrollen überprüft - so viel vorab: Das Ergebnis ist durchwachsen.