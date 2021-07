Unterflurlösung würde 1,5 Milliarden Euro kosten

Seit Michael Ritsch Bürgermeister in Bregenz ist, wird in ganz großen Dimensionen gedacht. Nach der Vorstellung des Stadtentwicklungskonzepts „Bregenz Mitte“ am vergangenen Freitag, wurde gestern eine Machbarkeitsstudie bezüglich einer möglichen Unterflurvariante der Bahntrasse im Großraum Bregenz präsentiert.