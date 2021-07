Zum Jubiläum Hallenbad als Geburtstagswunsch

„Wir haben die Gegner nur geschlagen, weil die mit den Schlingpflanzen und eigenen Krämpfen zu kämpfen hatten“, scherzte Präsident Gerhart Hinterwirth über die guten alten Zeiten. Als die Gmundner Wasserballer die Titelkämpfe noch im kalten Traunsee abhalten mussten. Mittlerweile gibt es ein Freibad, Wasserballer oder Schwimmer sucht man indes vergebens. „Gmunden hat zwar wunderschöne Keramik, uns fehlt aber ein Hallenbad. Wäre doch ein nettes Geburtstagsgeschenk“, so Hinterwirth. Der mittlerweile 51 Jahre an der Spitze des Vereins steht und mit seiner Bitte auch an das Sportlerherz von Bürgermeister Stefan Krapf appelliert. Denn als Ex-Tennisspieler hat Krapf eine ganz besondere Beziehung zu Schwimmern. „Im Leistungszentrum Südstadt waren wir eine Clique, haben uns immer gut verstanden.“