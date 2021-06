So kam der Mordverdächtige zur Gemeindebau-Wohnung

Wiener gewinnen maximal neun Monate

Dabei ist man bei Wiener Wohnen so stolz auf die Errungenschaft des sogenannten Wohntickets: „Interessenten, die seit mindestens zwei Jahren durchgehend in Wien an der aktuellen Adresse (Einreichadresse) hauptgemeldet sind, können einen Bonus von bis zu neun Monaten in der Reihung der Angebotslegung erhalten.“ Bei anderen geht es offenbar schneller.