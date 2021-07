Worin F1-Stars ihr Geld investieren sollten

Ein eigener Rennstall

Du hattest eine gute Zeit in der Motorsport-Elite, und es ist dir total wichtig, etwas davon zurückzugeben. Doch was du vor allem zurückgeben möchtest, ist der ganze Mist, den du als Nachwuchsfahrer ertragen musstest. Der beste Weg, das zu tun, ist, ein eigenes Team zu gründen. Es spielt keine Rolle, was es ist: F4, eSports, Langstrecke … alles geht. Gründe einfach eines, heuere einen Haufen blauäugiger Kart-Fahrer an, verteile gleich aussehende T-Shirts an sie und kneble sie mit einem Vertrag, der gerade noch den Gesetzen gegen Zwangsarbeit entspricht. Jetzt heißt es nur noch entspannt abwarten, bis dir die Sponsoren die Tür einrennen. Gehaltsobergrenze! Ha, die können dich mal!