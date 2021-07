Land berät jetzt Bio-Landwirte direkt

Noch mehr Unterstützung für Bio-Betriebe soll es in Zukunft im Burgenland geben, und die nimmt das Land seit Anfang Juli mit der „Bioberatung Burgenland“ selbst in die Hand. Wobei Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf das Rad nicht neu erfinden will. Vielmehr soll auf Bewährtes aufgebaut werden.