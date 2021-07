Energiepläne von AKW Krsko werden gefährlicher

Umweltschützer zu Besuch in der „Krone“-Redaktion

„Das wäre völlig absurd, ein Wahnsinn!“, schlägt Atom-Experte Reinhard Uhrig von der Umweltschutzorganisation Global 2000 gemeinsam mit Geschäftsführerin Agnes Zauner bei einem Besuch in der „Krone“-Redaktion in Klagenfurt Alarm. Gestern, Donnerstag, hat Infrastrukturminister Blaž Košorok in Laibach die Atompläne Sloweniens bekräftigt: Der Atomreaktor Krško arbeite auf eine „sichere Art und Weise.“ Diese Atomfantasien wollen Umweltschützer widerlegen.