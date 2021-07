Trumps Firma und Finanzchef wegen Betrug angeklagt

In der aus Hunderten Einzelunternehmen bestehenden Trump Organization sind die Immobiliengeschäfte des Ex-Präsidenten gebündelt. Ihr gehören Luxushotels, Golfclubs, Wohngebäude und Geschäftsimmobilien in den USA und im Ausland. Auch der Trump Tower in New York, in dem Trump lange Zeit lebte, ist Teil des Konzerns. Früher gehörten dem 75-Jährigen auch eine Reihe von Casinos.