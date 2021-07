Neues Mobilitätsangebot für Kärntner Regionen

Mit dem Zug an den Faaker und Ossiacher See fahren, die Stadt Villach besuchen, am Nassfeld wandern gehen und danach einen Sprung in den Pressegger See wagen: Mit dem neuen Mobilitätsangebot ist das ab sofort für Urlaubsgäste möglich. Besitzer der jeweiligen Tourismuskarten haben nämlich freie Fahrt.