Collie lief über zugedeckten Pool und versank

Lebensgefährlicher Fehltritt auf vier Pfoten: Zwei in Ungarn entlaufene Hunde hatten sich frühmorgens in Lutzmannsburg im Burgenland in einen Garten verirrt. Als der eine über die Abdeckung des Swimmingpools lief, sank er sofort ein und landete im Wasser. Der Collie drohte zu ertrinken. Sein vierbeiniger Begleiter jaulte um Hilfe.