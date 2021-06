30 Jahre Jugoslawienkrieg: Festakt in Grablach

An den Grenzübergängen Grablach sowie Spielfeld in der Steiermark hat das Bundesheer am Dienstag des Sicherungseinsatzes während des slowenischen Unabhängigkeitskriegs vor 30 Jahren gedacht. Am Vormittag fand der Festakt inKärnten statt, am Nachmittag ging es dann in Spielfeld weiter. Vor 30 Jahren standen beim Jugoslawienkrieg rund 7700 österreichische Bundesheersoldaten im Einsatz.