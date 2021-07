Ein Sommer ohne Sex ist kein Sommer

Gerade bei älteren Männern dürfte der emotionale Aspekt von Prostitution eine wichtige Rolle spielen und, gar nicht so selten, echte Zuneigung oder sogar Liebe im Spiel sein. Und manchmal sind Männer so wenig erfolgreich bei der Partnersuche, dass sie nur Sex mit einer anderen Person haben können, wenn sie dafür bezahlen. Schließlich werden auch von dementen Personen oder Menschen mit einer Behinderung sexuelle Dienstleistungen in Anspruch genommen. Diese sogenannte „Sexualassistenz“ wird in Österreich seit 2017 ebenfalls als Sexarbeit gewertet.