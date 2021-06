Von der Pornodarstellerin zur Milliardärin?

Wer im Sommer in die Berge, an den See oder ans Meer fährt, wird sie wieder beobachten können: Die Villen und Yachten der Reichen. Und wer träumt ihn nicht, den Traum reich zu sein? Während die einen eine Abkürzung nach oben mit Rubbellosen und Glücksspielautomaten suchen, hoffen die anderen darauf, mit ihren selbstgedrehten Videos auf Tiktok, Youtube oder OnlyFans zum Star zu werden. Und tatsächlich gibt es einzelne Menschen, die mit Glück und unter Einsatz ihrer körperlichen Ausstrahlung unerwartet schnell reich geworden sind.