Neuer Fixstern am Grazer Himmel

Österreichs Olympia-Starter Lukas Weißhaidinger, Ivona Dadic und Victoria Hudson sowie der türkische 200-Meter-Weltmeister Ramil Guliyev und 150 weitere Hochkaräter aus England, Portugal, Jamaika, Uganda, Marokko und Samoa holen sich den Feinschliff für Tokio. 130 Millionen Euro wurden in den letzten zehn Jahren von der Sportstadt Graz in Sportinfrastruktur investiert, davon 15 Millionen vom ASKÖ, der allein fünf in die neuen Leichtathletik-Anlagen steckte.



Top-Termin vor Olympia

ASKÖ-Präsident Gerhard Widmann will das Meeting mit Hilfe von Stadt und Land als internationalen Fixpunkt im ÖLV-Kalender etablieren. Im Gedenken an ihren legendären Coach Horst Mandl (der selbst als Zehnkämpfer 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko startete) haben die ehemaligen Speerwurf-Aushängeschilder Elisabeth Pauer und Elisabeth Eberl vom ATG mit Organisator Bernd Patzold ein hochattraktives Starterfeld nach Graz gelotst.