Tote in Flüchtlingsboot vor den Kanaren entdeckt

Erneut hat sich eine Tragödie auf einem Flüchtlingsboot abgespielt: Vor der Küste der Kanarischen Inseln sind zwei Tote in einem Flüchtlingsboot entdeckt worden. Auf dem Boot befanden sich insgesamt 37 Menschen, die von der afrikanischen Küste aus in See gestochen waren, wie die örtlichen Behörden am Montag mitteilten. Sieben Männer seien ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem das Boot am Sonntagabend in den Hafen von Arguineguín auf Gran Canaria geschleppt worden war.