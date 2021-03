107 Migranten vor der kanarischen Küste entdeckt

Die Zahl der Migranten, die versuchen, per Boot über die Kanarischen Inseln Europa zu erreichen, nimmt zu: Allein am Wochenende sind 107 Menschen aus dem Mittelmeer aufgegriffen worden. Am Samstag entdeckte die spanische Küstenwache 56 Flüchtlinge auf zwei Booten - eines vor Teneriffa, das zweite vor Gran Canaria. Am Sonntag wurde ein weiteres Boot vor Gran Canaria aufgegriffen, auf dem sich 51 Migranten - unter ihnen zwei Frauen - befanden.