Ruprecht beendet Karriere nach 53 Meistertiteln!

Die 28-Jährige ist seit 2013 in Österreich ungeschlagen. Sie holte 53 Elite-Staatsmeisterschafts-Goldmedaillen, mehr hatte in ihrer Laufbahn nur Caroline Weber mit 55 gewonnen. Diese verfolgte den letzten Auftritt ihrer Nachfolgerin live in der Halle mit. Vier Silbermedaillen gingen an Valentina Domenig-Ozimic.