Regierung in Somalia richtet Terroristen hin

21 mutmaßliche Mitglieder der Terrorgruppe Al-Shabaab wurden in der Provinz Puntland im Nordosten des Landes öffentlich hingerichtet - so viele wie noch nie an einem Tag. Die Männer seien laut einem Urteil des regionalen Militärgerichts verantwortlich für die Ermordung von Regierungsangestellten, Journalisten und anderen Menschen.