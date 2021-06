Leiche auf Grünstreifen: Wer ist das junge Opfer?

Der mysteriöse Todesfall einer jungen Frau am Samstag in Wien stellt die Ermittler vor ein Rätsel: So ist bisher keine Vermisstenmeldung eingegangen, die auf das Opfer passt. Die Identität der Frau, die mit Hämatomen am Körper auf einem Grünstreifen in der Donaustadt tot aufgefunden wurde, ist daher weiter völlig unklar.