Fall Bacot: Gepeinigte Frau verurteilt, aber frei

Großes Aufsehen

Der Fall, bei dem auch die Geschwister von Pollard gegen ihn aussagten und erklärten, sie hätten sich als Kinder aus Angst vor ihm versteckt, sorgte nicht nur in Frankreich für Aufsehen. In einer Internet-Petition forderten - Stand Freitagabend - weit über 700.000 Menschen Freiheit für die Frau, die so lange so unermesslich gequält wurde. Das Urteil blieb hinter der Forderung der Anklage zurück, die für eine Haftstrafe von fünf Jahren plädiert hatte, davon vier auf Bewährung. Die Verteidigung forderte Freispruch.