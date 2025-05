Nach Clásico: Real-Stammspieler steht vor Abgang

Als Real Madrid am vergangenen Sonntag im El Clásico dringend ein Tor brauchte, um die Hoffnungen auf den Meistertitel noch am Leben zu halten, hofften viele Fans auf eine Einwechslung des brasilianischen Offensivmannes Rodrygo. Dieser konnte nicht nur in der laufenden Saison schon dreizehn Tore erzielen, davon fünf in der Königsklasse, sondern zeichnete sich auch schon in den vergangenen Jahren öfters als Matchwinner aus.