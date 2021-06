Erschreckende Bilanz des Gewaltschutzzentrums

„Unser Ansatz ist es, dass nicht das Opfer Konsequenzen tragen muss, sondern der Täter“, erklärt Bucher. Und so schaut der durchschnittliche Gewalttäter aus: Er ist eindeutig männlich - von 1041 Tätern sind 941 Männer. Kommt es in Partnerschaften zu Problemen, ist der Anteil noch höher: Hier sind gar 93 Prozent der Täter männlich! Großteils geht es um schwere Körperverletzung, Drohung, Stalking, aber auch Vergewaltigung und fortgesetzte Gewaltausübung. In 175 Fällen kam es im Vorjahr zu Strafverfahren, bei denen die elf Mitarbeiterinnen des Gewaltschutzzentrums die Opfer am Gericht unterstützten.