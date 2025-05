In dieses Land will der neue Papst zuerst reisen

Man verfasste das Glaubensbekenntnis von Nizäa, das die Gottheit Christi und die Dreifaltigkeit Gottes bekannte und bis heute jeden Sonntag in der Messe rezitiert wird. Leos Reise in die Türkei könnte darauf hinweisen, dass er sich vor allem um Fortschritte in Sachen Einheit der Christen bemühen wolle. Sein Vorgänger Franziskus hatte als erstes Reiseziel seines Pontifikats die Insel Lampedusa gewählt, die er am 8. Juli 2013 besuchte.