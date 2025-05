Asylamt: Freunderlwirtschaft bei Abschiebeflügen?

Freunderlwirtschaft bei Abschiebeflügen

Wo soll jetzt aber der Fehler des ausgebildeten Polizeibeamten liegen? Der 55-Jährige pflegte zu einigen Airbrokern eine sehr enge Verbindung, eigentlich schon eine Freundschaft. Mit einem war der Niederösterreicher auf Urlaub in seinem Freienhaus; mit dem anderen spielte er in seiner Freizeit Fußball. Was dann aufgefallen sei: „Es wurden manche Broker systematisch bevorzugt“, klagt die Staatsanwältin an. Auch wenn sie nicht das beste und billigste Angebot gelegt hatten, erhielten sie den Flugauftrag. Der mutmaßlich entstandene Schaden für die Republik: 174.000 Euro!