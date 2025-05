Aufregung um Schließung von privatem Pflegeheim

ISD: „Wir sind gerade in der heißen Phase“

„Wir sind gerade in der ,heißen Phase’, was die Entscheidungsfindung von Mitarbeitenden und Bewohnern betrifft. Die Pflegekräfte bekommen in den nächsten Tagen ein individuelles, konkretes Angebot für einen Übertritt zu uns. Auch Angehörige beziehungsweise Bewohner sind gerade dabei, sich die Situation bei uns (Wohnheim Pradl) anzusehen.“ In ein bis zwei Wochen möchte man dann mit konkretem Zahlenwerk aufwarten können.