Real-Dauerbrenner nach 10 Jahren auf Streichliste

Titelchance ade?

Dass weitere Trophäen folgen werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Trotz seiner 48 Pflichtspiel-Einsätze in dieser Saison plant Real wohl ohne den Abwehr-Routinier. Um seine Zeit in Madrid mit dem Meistertitel zu beenden, müsste ein Wunder her. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den FC Barcelona sieben Punkte, das Copa-del-Rey-Finale ging ebenfalls gegen die Katalanen verloren und in der Champions League war bereits im Viertelfinale gegen Arsenal Schluss. Einzig bei der Klub-WM darf der neunfache Teamspieler Spaniens auf einen weiteren Eintrag in der Trophäenliste hoffen.