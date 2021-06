Allentsteig wurde vom Hagel regelrecht bombardiert

Der Hagelsturm mit Tennisball-großen „Körnern“ am 24. Juni in der Nacht beschäftigt zahlreiche Feuerwehren im Waldviertel noch lange. Einer am schwersten betroffenen Städte dürfte die Garnisonsstadt Allentsteig sein - dort wurden über 400 Hausdächer zerstört, manche von ihnen sogar zerfetzt. Mit Notreparaturen und Abdeckungen fingen viele Hausbesitzer an, die Feuerwehren halfen mit ihren Höhenrettungsgeräten, um die Hausdächer mit Planen notdürftig abzudecken.