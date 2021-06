Tschechien: „Bewohner vor Trümmern ihrer Existenz“

Millionenschaden nach Unwettern auch in Österreich

Schwerste Hagelunwetter haben am Donnerstag auch in Österreich Millionenschäden angerichtet. „Aktuell gehen wir aufgrund der heutigen Unwetter von einem Gesamtschaden an landwirtschaftlichen Kulturen in den Bundesländern Oberösterreich und Niederösterreich von 28 Millionen Euro aus“, teilte Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, mit. Die Verwüstungen reichen „bis hin zum Totalausfall“.